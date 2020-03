Piacenza, i forni crematori sono saturi: "Occorrono procedure più veloci. E' uno scenario impressionante"

(PRIMAPRESS) - PIACENZA - Immagini che mai avremmo immaginato di vedere anche nella peggiore delle stragi. Ma sta accadendo nel Tempio Crematorio di Piacenza ormai saturo di salme che si stanno accumulando con le bare dei morti per il coronavirus. Uno scenario apocalittico che tocca città come Acqui Terme e Serravalle Scrivia, nella provincia di Alessandria, in Piemonte e in altre città, come Brescia, Modena e Parma, dove i forni crematori sono già arrivati al limite.

Il gruppo Altair Spa, che gestisce numerosi forni crematori in Italia, si è rivolto al governo per denunciare la situazione a rischio. Richiedono procedure più veloci per aumentare la capacità di cremazione. “E’ una fase emergenziale dobbiamo muoverci con altre regole” dicono gli operatori dei forni. Ma intanto esortano gli italiani a guardare quanto sta accadendo perché si attengano rigidamente alle raccomandazioni di non uscire. - (PRIMAPRESS)