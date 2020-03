Parigi: stazioni prese d'assalto per evitare il blocco che scatterà oggi per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Le stazioni ferroviarie Parigi prese d’assalto per lasciare la città. In molti hanno deciso di abbandonare la capitale francese prima dell'entrata in vigore delle misure del blocco della circolazione, previsto a mezzogiorno, per arginare la diffusione del coronavirus. L’affollamento maggiore nella stazione di Montparnasse. Dalle 12 in poi ogni spostamento dovrà essere giustificato con un'autocertificazione, pena multe fino a 135 euro. - (PRIMAPRESS)