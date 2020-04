Palermo: un aereo cargo dalla Cina ha fornito 40 ton. di presìdi protettivi che la Regione Sicilia distribuirà ai Covid-Hospital

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Un aereo cargo proveniente dalla Cina con 40 tonnellate di dispositivi è atterrato all'aeroporto di Palermo per conto della Regione siciliana. Il materiale comprende mascherine chirurgiche, guanti,occhiali protettivi, camici, copricapo e gambali per diversi milioni di pezzi. La Protezione civile regionale li smisterà alle Aziende sanitarie e ospedaliere dell'Isola. Altri voli dalla Cina porteranno in Sicilia anche attrezzature destinate ai reparti di terapia intensiva e ai Covid-Hospital. - (PRIMAPRESS)