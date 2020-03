Padova: l'Asl passa da 2mila a 15 mila tamponi al giorno grazie ad un filantropo

(PRIMAPRESS) - PADOVA - L’Unità complessa di diagnostica e microbiologia della Asl di Padova passerà da 2mila a 15 mila tamponi. Ad anticipare l’intensificazione dell’attività sul territorio è Andrea Crisanti, il direttore dell’Unità sanitaria che spiega di voler intervenire, oltre che su coloro che presentono una sintomatologia compatibile con il virus, anche verso le persone asintomatiche ma più a rischio perché a contatto con il pubblico. “L’obiettivo - spiega Crisanti - è di scovare gli sintomatici perché loro sono una straordinaria fonte di malattia”. La sorveglianza attiva massiva come è stata definita dall’unità sanitaria, sarà possibile grazie al finanziamento di di un imprenditore che è voluto restare anonimo ma che ha permesso la preparazione e l’acquisto dei tamponi che in via generale cominciavano a scarseggiare. - (PRIMAPRESS)