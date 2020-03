Ormeggiata nel porto di Genova la “nave ospedale” che ospiterà i primi 25 pazienti affetti da Covid-19

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Consegnata a Genova, alla Regione Liguria, la “nave ospedale” messa a disposizione della compagnia di navigazione GNV per fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19. Il traghetto Splendid, “noleggiato” dalla Regione Liguria al costo simbolico di 1 euro, sarà dedicato a pazienti in fase di dimissione ospedaliera, costrette a trascorrere un periodo in strutture controllate prima di rientrare nelle proprie abitazioni.

La compagnia del Gruppo MSC ha iniziato a lavorare al progetto insieme al RINA fin dall’inizio dell’emergenza, in stretto coordinamento con il sistema sanitario regionale e con la Protezione Civile, per definire una soluzione implementabile in brevissimo tempo e in grado di assistere centinaia di potenziali pazienti, aumentando così la capacità ospedaliera della Regione Liguria ed, in caso di necessità, di altre aree del Paese. GNV ha sostenuto, insieme ad alcuni partner, gli investimenti per la trasformazione e l’allestimento della nave. La nave ora è in grado di ospitare i primi 25 degenti. “Come Gruppo MSC – commenta Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di GNV e della divisione passeggeri del Gruppo MSC – abbiamo sentito il dovere, in questa situazione di emergenza, di muoverci con tempestività e di mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre risorse per sviluppare una soluzione che possa rispondere alle esigenze del Paese, in particolare di Genova e della Liguria, avviando un progetto e accompagnandolo nella sua prima fase di sperimentazione”. - (PRIMAPRESS)