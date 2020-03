Modena: la Procura apre un'inchiesta sulle morti in carcere dopo una rivolta per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - MODENA - Non si sono placate le proteste scoppiate ieri in alcune carceri italiane. Questa mattina, dopo Salerno, frosinone, Napoli e Modena, anche nel carcere di Foggia alcuni detenuti sarebbero riusciti ad evadere per poi essere bloccati.

Un detenuto ha riportato una ferita alla testa. Una rivolta è in corso anche al carcere di San Vittore dove alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale. Sul posto sono arrivate le volanti di Polizia.

Ma è a Modena dove la situazione si è fatta più pesante per 3 morti e 4 feriti gravi in prognosi riservata. In tutto sono 18 i pazienti trattati, in gran parte per intossicazione da fumi per gli incendi appiccati. Ferite lievi anche per tre guardie e sette sanitari. La Procura ha aperto un’ inchiesta sulla morte dei tre detenuti nell'istituto di Modena e per gli atti di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata perpetrata nel corso della rivolta. - (PRIMAPRESS)