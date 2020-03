Milano: si è spento a 92 anni l'architetto Vittorio Gregotti vittima del coronavirus. La Triennale gli aveva conferito la medaglia d'oro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Vittorio Gregotti, il decano degli architetti italiani e urbanista di fama internazionale si è spento all’età di 92 anni con la complicità di un’irriverente coronavirus. Gregotti che è stato l’autore di stati futuristici come quelli di Barcellona e Genova aveva progettato anche il controverso quartiere Zen di Palermo ma anche il Teatro degli Arcimboldi, a Milano. Uno degli ultimi progetti a cui ha lavorato è stata la ristrutturazione da ex fabbrica del gruppo Ilva a Teatro Fonderia Leopolda, a Follonica, in provincia di Grosseto.

Tra gli altri lavori di Gregotti l'ampliamento del museo d'arte moderna e contemporanea dell'Accademia Carrara a Bergamo, il ponte sul Savio a Cesena, l'acquario municipale Cestoni di Livorno e ancora, più di recente, la progettazione del quartiere residenziale di Pujiang, a Shanghai, il nuovo edificio universitario alla Bicocca, a Milano, e la facoltà di Medicina della Federico II a Napoli. La Triennale di Milano gli ha conferito la medaglia d'oro alla carriera nel 2012.