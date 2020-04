Milano: il dg del Pio Albergo Trivulzio, Giuseppe Calicchio è stato iscritto nel registro degli indagati

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Procura di Repubblica di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, dove sono oltre 100 le morti già accertate per l'epidemia da coronavirus. E’ il primo risultato delle indagini dei sostituti procuratori Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, che fanno parte del pool diretto dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che si occupa dei reati legati alle colpe mediche e ai soggetti deboli.

Sarebbero già una decina le inchieste aperte dal pool della Procura milanese. Oltre a quella sulla Baggina, sono stati aperti fascicoli su quello che è accaduto all’interno delle residenze per anziani del Comune al Corvetto, nella "Anni azzurri" a Lambrate e alla "Don Gnocchi". Ultimi in ordine di tempo, i fascicoli sulla Sacra Famiglia di Cesano Boscone (avviato dal pm Mauro Clerici, sono indagati i vertici dell’istituto) e quello contro ignoti sulla "Monsignor Bicchierai", Rsa dell’Istituto Auxologico italiano. Dopo le festività pasquali presumibilmente ci saranno nuovi indagati. Le inchieste sono molte e sono molte le Rsa milanesi nelle quali il virus si è insinuato. - (PRIMAPRESS)