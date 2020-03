Mariglianella: il Comune consegna a domicilio i beni alimentari agli anziani

(PRIMAPRESS) - MARIGLIANELLA, Napoli - L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Felice Di Maiolo, in ordine alle misure di contenimento messe in atto, in piena sintonia istituzionale con tutti gli Enti, le Autorità, centrali e territoriali, e degli organismi dello Stato, sta assicurando il suo pieno apporto per bloccare il contagio e per addivenire al finale soluzione dell’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus Covid-19. Fra gli altri provvedimenti di propria competenza l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, in considerazione delle sopraggiunte difficoltà nella vita quotidiana degli ultra sessantaciquenni che sono i più colpiti dall’emergenza Coronavirus, ha inteso assicurare loro il servizio a domicilio della popolazione anziana dei beni alimentari. Chiamando al numero di telefono 081/18331264 si troverà pronta risposta del Segretariato Sociale il quale segnalerà la specifica richiesta all’addetto comunale che provvederà con solerzia alla consegna a domicilio. - (PRIMAPRESS)