Macron parla per la prima volta dell'emergenza Covid-19 ai Tg delle 20 dei canali francesi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il coronavirus accelera anche in Francia dove i casi positivi sono 2.281 con 48 morti accertate a causa del virus. Il paese transalpino, dunque, diventa il secondo focolaio di nuovo coronavirus in Europa. Dal governo francese fino a ieri ci sono state dichiarazioni e azioni nel segno dell'apparente normalità per rassicurare i francesi sull'andamento dell'epidemia di Covid-19. ma ora l’Eliseo dovrà rappresentare la situazione in chiave diversa e sono attese le considerazioni del presidente Emmanuel Macron che per la prima volta interverrà questa sera al popolare Tg delle 20 per spiegare alla nazione la situazione reale. Non si è compresa, però, in questo scenario la dichiarazione in conferenza stampa della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, che parlando della situazione nel Paese ha fatto riferimento all'Italia dicendo che "ha preso delle misure che non hanno permesso di arginare l'epidemia". Sottolineando poi la differenza delle scelte fatte dalla Francia. Parole che al momento non hanno visto ancora la reazione del nostro Governo ma sopratutto in questa emergenza sanitaria sta mostrando tutta la fragilità di un’Europa niente affatto unita. - (PRIMAPRESS)