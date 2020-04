Londra: Boris Johnson è tornato a casa. “Il sistema sanitario mi ha salvato la vita”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il premier britannico Boris Johnson è stato dimesso dal St. Thomas Hospital di Londra dopo avere superato il momento più brutto del suo ricovero nel reparto di terapia intensiva. Lo ha annunciato Downing Street. Un ricovero durato una settimana ed ora dovrà osservare un periodo di recupero dal contagio del coronavirus e non tornerà immediatamente al lavoro anche se i suoi collaboratori dicono che non smetterà di mantenersi collegato con l’esecutivo.

In un tweet ha scritto “È difficile trovare le parole per esprimere il mio debito con il sistema sanitario nazionale per avermi salvato la vita. L'impegno di milioni di persone in questo Paese per restare a casa, vale la pena. Insieme supereremo questa sfida, poiché abbiamo superato tante sfide in passato. #StayHomeSaveLives. - (PRIMAPRESS)