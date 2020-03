Lombardia: Conte difende il suo decreto ma la Regione preme per la chiusura di esercizi non essenziali

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il braccio di ferro tra il governatore della Regione Lombardia, Fontana, l’assessore al welfare Giulio Gallera e Giuseppe Conte non accenna ad interrompersi. Il premier difende le regole fissate nel suo decreto dove vengono lasciati aperti degli esercizi non ritenuti essenziali, però, dagli amministratori locali che sostengono la necessità di blindare completamente la propagazione del coronavirus che continua ad aumentare per numero di contagi che solo in Lombardia sono a +1.445. “Attività commerciali come profumerie e ottici - non sono essenziali spiegano alla Regione - Ce lo chiedono sia i lavoratori che i datori di lavoro che oltretutto registrano già un alto tasso d'assenteismo". La questione arriverà sicuramente sul tavolo del governo, anche in vista dell'appuntamento di oggi con le associazioni degli industriali e dei lavoratori per chiarire le posizioni con alcune aziende desiderose di non fermare completamente le macchine per evitare lo stallo completo ma con i sindacati impegnati a sostenere la necessità di sicurezza sul lavoro.

Di sicurezza parla anche la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese continuando a chiedere agli italiani di uscire dalle case solo se indispensabile: “Non tutti hanno compreso la situazione di rischio”. - (PRIMAPRESS)