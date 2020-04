Librerie: in diverse regioni salta l'apertura prevista per oggi e si va al 20 aprile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le librerie che dovevano riaprire oggi 14 aprile, secondo il provvedimento del Presidente del Consiglio, non sono in grado di assicurare la riapertura e per diverse regioni com Piemonte, Lombardia, Liguria, Sardegna e anche il Lazio è possibile uno slittamento al 20 aprile. Di fatto il tempo così stretto per poter riorganizzare la riapertura sarà possibile alle piccole librerie ma non ai circuiti come Mondadori e Feltrinelli che dovranno predisporre non solo le misure di prevenzione sanitaria ma anche l’organizzazione dei turni del personale. - (PRIMAPRESS)