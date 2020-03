La truffa delle mascherine alla Regione Veneto. Commissionate ad una ditta estera sarebbero state vendute a tre paesi diversi

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Mascherine acquistate e mai arrivate alla Regione Veneto. Il governatore Luca Zaia ha adombrato la possibilità di una truffa da parte dell’azienda estera che avrebbe dovuto fornire 500 mila mascherine ma che non sono mai arrivate a destinazione. Anzi secondo indiscrezioni la stessa merce sarebbe stata piazzata a tre paesi diversi.

«Diventa sempre più difficile trovare mascherine da poter sdoganare, non producendole più l'Italia e gran parte dell'Europa, e davanti alla chiusura delle frontiere che sta avvenendo in questi giorni». Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nella sua conferenzastampa giornaliera per il coronavirus. «Non parliamo poi di tutti i delinquenti e i truffatori che ci sono sul mercato internazionale: per 9 offerte su 10 - spiega - ci chiedono il pagamento anticipato del 100% come fossimo dei delinquenti e 9 volte su 10 si rischia di trovarvi dietro una truffa». Ma Zaia sta anche pensando di mettere in produzione il prodotto all’interno di una o più aziende di casa per sopperire alla domanda che arriva dai molti presidi sanitari. - (PRIMAPRESS)