La Regione Lazio mette in quarantena tutta la città di Fondi (Latina)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tutti i 40 mila abitanti di Fondi, nella provincia di Latina, sono stati messi in quarantena. La decisione è arrivata dalla Regione Lazio imponendo il divieto di entrata ed uscita dal comune interrompendo anche l’attività dell'importante mercato ortofrutticolo, uno dei più strategici della regione a Sud di Roma per il rifornimento di supermercati ed ortofrutta. Il provvedimento è arrivato in seguito ai 40 casi di positività al coronavirus registrati nella zona. I contagiati, tutti anziani, avevano preso parte ad una festa a fine carnevale. - (PRIMAPRESS)