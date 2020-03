La Protezione Civile smentisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: "Gli abbiamo inviato un milione di dispositivi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Protezione Civile replica al governatore e Commissario della Sanità della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa in cui affermava che non era stato inviato alcun dispositivo di prevenzione per gli operatori sanitari. “E’ opportuno precisare - scrivono in un comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile - che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi. Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3000 dispositivi – tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione – e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva. È in corso un lavoro incessante che, anche grazie all’approvazione del Decreto “Cura Italia”, sta dando segnali di risposta concreta anche in termini quantitativi che aumenteranno giorno dopo giorno. - (PRIMAPRESS)