La preghiera del Santo Padre nella "quarantena" forzata di Santa Marta: "Una pensiero speciale ai lavoratori che garantiscono il funzionamento della società"

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - La preghiera del mattino di Papa Francesco è all’interno di Santa Marta, la residenza che ospita la “quarantena” forzata del Santo Padre. La preghiera non può che essere rivolta alle intere popolazioni in sofferenza per il coronavirus ed in particolare per quanti stanno continuando a lavorare "perché in questo momento la vita sociale, la vita della città, possa andare avanti". "Preghiamo per gli ammalati e per le persone che soffrono”, ha detto nell'introduzione della messa a Santa Marta. E poi,"una preghiera speciale per le persone che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della società: i lavoratori delle farmacie, dei supermercati, del trasporto, i poliziotti”. - (PRIMAPRESS)