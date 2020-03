La mappa del contagio in Italia: 33.190 positivi, 4.440 i guariti e 3.405 i decessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento della diffusione del coronavirus del 19 marzo. I casi totali sono 41035, al momento sono 33190 le persone che risultano positive al virus. Le persone guarite sono 4440. I pazienti ricoverati con sintomi sono 15757, in terapia intensiva 2498, mentre 14935 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 3405, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. In Lombardia sono i casi positivi e con un pesante numero di decessi: 2.168. L’Emilia Romagna ne registra 4.506 con 531 deceduti. Il Veneto è a quota 3.169 con 115 deceduti. A momento è la Basilicata con il minor numero di contagiati: 37 e nessun decesso.- (PRIMAPRESS)