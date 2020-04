La corsa ai test sierologici fa alzare i prezzi dei laboratori. Interviene l'Antitrust

(PRIMAPRESS) - ROMA- L’Antitrust ha avviato una verifica verso le strutture sanitarie private e i laboratori di analisi romani che pubblicizzano test per anticorpi Covid-19. La segnalazione viene dalla Regione Lazio che denuncia prezzi esorbitanti. L’Antitrust, dopo una segnalazione della Regione Lazio e diverse segnalazioni di associazioni di consumatori ha messo sotto osservazione alcuni laboratori della capitale. Secondo la Regione ci sarebbero “prezzi esorbitanti”, molto lontani dagli standard che la stessa amministrazione ha stimato per questo tipo di esami. Per la regione Lazio, questi test dovrebbero avere un costo fra 20 e 45 euro a seconda della tipologia. - (PRIMAPRESS)