L'ultimatum della Regione Lombardia al governo centrale: "Limitazioni più stringenti altrimenti prenderemo provvedimenti"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dalla Regione Lombardia arriva una sorta di ultimatum al governo centrale per misure più stringenti. “Abbiamo fatto il nostro consueto incontro con i sindaci e abbiamo deciso di predisporre un elenco delle richieste che avanzeremo al presidente del Consiglio. Se saranno disattese, prenderemo provvedimenti che abbiamo stabilito essere congiunti per limitare comunque queste attività che riteniamo incompatibili". lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha spiegato che verranno chieste "limitazioni all'attività fisica, lo stop di tutte le attività negli uffici e studi professionali, nei cantieri, nelle attività commerciali, e la valutazione delle filiere che posano ritenersi assolutamente estranee con quelle essenziali per l'attività della nostra regione”. Tutto questo mentre sono in arrivo reparti dell’esercito ma considerati dai vertici della Regione ancora insufficienti per mettere sotto chiave i centri che non hanno ancora compreso che solo il rigore può ridurre i tempi di questa emergenza. - (PRIMAPRESS)