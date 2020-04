Italia verso la chiusura totale fino al 3 maggio. Weekend di Pasqua blindato dal Viminale

(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ probabile che arriverà oggi l’annuncio di un ulteriore decreto da parte del Presidente del Consiglio per il prolungamento del lockdown fino al 3 maggio. Dunque per l’Italia ci saranno altre tre settimane di chiusura durante le quali, però, l’esecutivo dovrà anche decidere quali e con quali modalità saranno le aziende che potranno riaprire. A sollecitarlo e Confindustria ma anche le aziende perché non sarà poi possibile schioccare le dita ad un certo punto e riaprire ma occorre che le imprese programmino la loro attività. Il premier Conte è stato sollecitato dalle opposizioni a intervenire in Parlamento per prospettare un piano ma, questa volta è anche tra la maggioranza che è stata avanzata la stessa richiesta. Intanto guardando a questo weekend di Pasqua il Viminale farà scattare più vigilanza nelle città e su statali e autostrade. Supermercati chiusi anche a Pasquetta. - (PRIMAPRESS)