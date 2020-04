Il Veneto autorizza il barbecue nelle aree private per il 25 aprile e 1 maggio

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il Veneto allenta le restrizioni con la nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia che precisa "non compete alla Regione riaprire o chiudere le aziende. "Il 25 aprile e il 1° maggio pic-nic e barbecue all'aperto autorizzati solo all'interno di proprietà privata e solo per il nucleo familiare residente", ha spiegato Zaia.Ammesse le uscite da casa "individuali", salvo l'accompagnamento di disabili o minori di 14 anni, e con mascherine e guanti. Ok all'attività motoria vicino l'abitazione.Fondamentale la distanza di 2 metri tra persone. - (PRIMAPRESS)