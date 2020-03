Il rientro del comandante Gennaro Arma in Italia dopo la quarantena della Diamond Princess

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - Rientrerà oggi in Italia il comandante della Diamond Princess, Gennaro Arma, alla fine della quarantena in Giappone dopo essere risultato negativo al secondo test del coronavirus. "Sono molto felice di rientrare insieme agli altri ragazzi italiani del mio equipaggio e di riabbracciare finalmente la mia famiglia. Arma era stato nominato “Commendatore al Merito della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella per aver atteso a bordo della nave in quarantena al porto di Yokohama, lo sbarco di tutti i suoi passeggeri nonostante l’emergenza sanitaria. - (PRIMAPRESS)