Il "metodo veneto" del governatore Zaia con il tampone per tutti. Si inizia con i 54 mila del personale sanitario

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La Regione Veneto ha deciso: si faranno tamponi a tappeto. Quello che il governatore Luca Zaia definisce “metodo veneto” dovrebbe partire con lo screening per 54 mila dipendenti lavoratori della sanità che hanno la priorità sul trattamento. Poi “Andremo col camper a fare il tampone a tutti. Le persone positive asintomatiche devono essere individuate perché se vanno in giro contagiano altre persone anche senza saperlo. Quindi dobbiamo isolarlo. Noi siamo in grado di fare 20-25 mila tamponi al giorno e avere il risultato in quattro ore'' ha detto il governatore.

Zaia respinge le polemiche con l’autorità centrale o l’autonomia regionale: “Dobbiamo uscire in fretta da questa situazione. La nostra economia si può consentire di rimanere tanto a lungo paralizzata” - ha spiegato il governatore ai nostri microfoni.

Il veneto di fatto vuole capitalizzare l’esperienza di Vo’ Euganeo quando si sono trovati molti cittadini positivi ma asintomatici. Zaia si richiama alle iniziative messe in atto dalla Corea del Sud che è riuscita a passare dal secondo paese con più contagiati a quello con la maggiore velocità di remissione. - (PRIMAPRESS)