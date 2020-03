Giovani Erasmus che rientrano dall'estero: ecco le regole da osservare per il coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - In queste ore si intensificano i rientri per molti giovani all’estero che erano impegnati con i programmi Erasmus. Per loro e per chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio. La persona viene quindi sottoposta alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni. È quanto dispone un decreto firmato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e da quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Il provvedimento ha validità fino al 25 marzo e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell'epidemia di nuovo coronavirus. Che cosa fare in caso chi rientra dovesse accusare sintomi riconducibili al virus? In questo caso c’è obbligo di segnalazione alla Asl di competenza tramite i numeri comunicati sui rispettivi siti web.

Le persone che , invece, rientrano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga di altre 48 ore) devono presentare una dichiarazione in cui attestano di entrare esclusivamente per tali esigenze. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, hanno l’obbligo di contattare subito la Asl territoriale e, se prescritto dai medici, di sottoporsi a isolamento. - (PRIMAPRESS)