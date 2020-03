Giappone, chiuse le frontiere a 38 paesi. Chiunque sia transitato dalla regioni "rosse" italiane verrà respinto

(PRIMAPRESS) - TOKIO - Mentre il CIO, il Comitato Olimpico internazionale avrebbe, al momento, confermato il regolare svolgimento delle olimpiadi a Tokio, in Giappone scattano da oggi le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus. Il paese nipponico ha posto un divieto d’ingresso a ben 38 Paesi. In particolare dall’Italia, a tutti i non giapponesi che provengano o siano transitati dalle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Liguria,Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l'ingresso in Giappone, con effetto di immediato il respingimento alla frontiera. - (PRIMAPRESS)