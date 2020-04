Fase 2 coronavirus: l'informativa di Conte alla Camera:"Si sappia, non possiamo assicurare ritorno immediato a normalità"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’informativa all’aula della Camera da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte è iniziata con una sottolineatura delle decisioni operate dalla politica ma sulle basi delle indicazioni offerte dalla scienza. Un percorso obbligato ha detto Conte. “Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare: il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità della vita precedente. Dobbiamo avere consapevolezza che il virus continua a circolare nella nostra comunità”, ha detto ancora Conte, ricordando che al momento in Italia ci sono ancora almeno 104mila persone attualmente positive al Covid-19, secondo i dati della Protezione Civile. “Siamo ancora dentro la pandemia, non ne siamo usciti - ha proseguito -. Il 4 maggio è il primo passo affinché il Paese possa incamminarsi sulla strada di una conquista di una vita serena: questa fase sarà di convivenza con il virus e non di liberazione dal virus. Passare dalla politica del ‘chiudiamo tutto’ al ‘riapriamo tutto’ rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi”.

L’intervento di Conte ha poi bollato come “Illegittime e improvvide” le iniziative degli enti locali. Una risposta alla lettera inviata al Capo dello stato Mattarella da parte dei presidenti di 11 regioni e della Provincia autonoma di Trento. “Iniziative che comportino misure meno restrittive - ha detto Conte - non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali”, ha precisato. Il premier ha quindi rivendicato la “discussione ampia” avviata “con i membri del governo, le forze di maggioranza, le parti sociali e gli enti territoriali riuniti in una cabina di regia. Anche il Parlamento è stato costantemente e doverosamente informato”. L’esecutivo, ha proseguito, “ha sempre compreso la gravità del momento e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata: c'è stato accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale”. - (PRIMAPRESS)