Europa, ecco i 5 Paesi più al sicuro dal coronavirus

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I casi accertati di coronavirus in Europa sono ad oggi oltre 52 mila con l’Italia a guidare la classifica del Covid-19 con 23.980 positivi, seguita dalla Spagna (7.763), Francia (5.423), Germania (4.838), UK (1.391) e Olanda, Norvegia e Svezia che superano di poco le mille unità. Il numero più basso, finora, registrato è in Estonia con solo 171 casi e nessuna morte per coronavirus. Ma quali sono gli altri paesi al momento più sicuri dall’epidemia? Spiccano per assenza di vittime Islanda, Slovenia, Portogallo, Finlandia e Repubblica Ceca. - (PRIMAPRESS)