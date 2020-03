EMA: "Non ci sono evidenze scientifiche che gli antinfiammatori peggiorano le condizioni dei pazienti affetti da Covid-19"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non vi sono prove scientifiche gli antinfiammatori non steroidi come l’ibuprofene e il ketoprofene potrebbero contribuire a peggiorare le patologie derivanti dal coronavirus. A scriverlo, nero su bianco, è l’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) che in un comunicato stampa chiarisce: “L'Ema è venuta a conoscenza di segnalazioni, in particolare dai social media, che sollevano dubbi sul fatto che l’assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, potrebbe peggiorare la malattia da coronavirus (COVID-19). Attualmente non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. L'Ema sta monitorando attentamente la situazione e valuterà tutte le nuove informazioni che saranno disponibili su questo problema nel contesto della pandemia". - (PRIMAPRESS)