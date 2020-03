Denunciate 4.275 persone per violazione delle restrizioni da coronavirus. Per loro scattato il procedimento penale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sembra assurdo eppure nonostante il decreto, ampiamente pubblicizzato, delle restrizioni e dei divieti di circolazione in città, sono state ben 4.275 le persone denunciate in base all’articolo 650 del codice penale, cioè quello relativo all’inosservanza di provvedimenti dell’autorità. E’ bene ricordare che violarlo significa essere iscritto nel casellario giudiziario e questo comporterà una limitazione di attività come da aprire un’attività commerciale, aprire un conto corrente o accedere ad un mutuo.

I controlli, in proporzione, sono andati meglio per gli esercizi commerciali: dei 62.218 visitati solo 369 sono stati denunciati. Tra le città che hanno fatto registrare più “disobbedienti” ci sono Milano con 124 denunciate e poi Rimini, Napoli, Crotone e Cosenza. - (PRIMAPRESS)