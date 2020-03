Covid-19: solidarietà e pacche sulle spalle all'Italia dall'UE ma azioni lente da Bruxelles

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Charles Michel, il presidente del Consiglio Europeo, nella “plenaria” tenuta questa sera a Bruxelles più che disegnare una strategia per affrontare la difficile questione della diffusione del Covid-19, ha cercato di rincuorare l’Italia e lo stesso ha fatto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen che ha chiamato il premier italiano Conte per esprime la solidarietà dell’Europa e per agire di comune accordo. Ad un mese e mezzo dalla diffusione del coronavirus i vertici dell’UE parlano ancora utilizzando il futuro. “Questa mattina ho incaricato gli uffici per individuare soluzioni di aiuto ai paesi membri” ha detto la von der Leyen. “Occorre rafforzare il coordinamento e la cooperazione” a livello Ue e “serve più Europa per contenere e far regredire” l’epidemia dice Michel come se quanto sta accadendo fosse piombato solo oggi tra capo e collo nel palazzo di vetro dell’unione. “Troveremo misure per ridurre gli impatti negativi” dice ancora Michel “mobilitando tutti gli attori, comprese Bce e Banca europea degli investimenti”. Giunto in Parlamento per discutere del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, Michel segnala che un accordo tra gli Stati è ancora distante. Infine, sui profughi alla frontiera con la Turchia, porta il sostegno alla Grecia, sottolinea la necessità di “rispettare la dignità e i diritti dell’uomo” e spiega gli esiti dei colloqui con il presidente turco Erdogan affinché sia rispettato il patto Ue-Ankara del 2016 e si allentino le tensioni migratorie verso Grecia, Cipro e Bulgaria. Anche da Valdis Dombrovskis, arrivano le pacche sulle spalle all’Italia “elogiamo le autorità italiane per le misure coraggiose che hanno assunto. Sappiamo che metteranno sotto tensione gli italiani, ma è meglio prendere queste misure pesanti ora, per proteggere quante più persone possibile dal coronavirus”. - (PRIMAPRESS)