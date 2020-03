Cosenza: l'ospedale Annunziata sperimenta il farmaco già utilizzato a Napoli per il trattamento del Covid-19

(PRIMAPRESS) - COSENZA - L’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza entra nel protocollo di sperimentazione per la somministrazione del Tocilizumab, nei casi di positività al Covid-19. Il farmaco normalmente utilizzato nel trattamento delle infiammazioni e artrite reumatoide, sarebbe risultato efficace anche nelle polmoniti provocate dal coronavirus come ha verificato uno studio congiunto del Cotugno e dell’Istituto Pascale di Napoli. Nella divisione di Malattie Infettive e Tropicali, diretta da Antonio Mastroianni si sta procedendo alla somministrazione del farmaco.

“Da oggi – ha detto il dr Mastroianni – procederemo a somministrare il Tocilizumab per via endovenosa con il dosaggio già utilizzato nel protocollo cinese. Saranno trattati otto pazienti che presentano allo stato, condizioni di insufficienza respiratoria severa”. Nelle prossime 72 ore si avrà la prima verifica dell’esito della somministrazione nei pazienti affetti da coronavirus. - (PRIMAPRESS)