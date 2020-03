Coronavirus: violazioni nel Napoletano, altre 12 persone denunciate

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - C'è chi va a giocare a pallone, chi invece vende le sigarette di contrabbando e chi in barba a ordinanze e decreti resa con il proprio bar aperto. In provincia di Napoli altre 12 persone sono state così denunciate dai carabinieri. Ecco gli episodi: 7 i giovani denunciati dai carabinieri della stazione di Anacapri per violazione del decreto governativo anticontagio. Hanno lasciato le loro abitazioni senza giustificato motivo escavalcato la recinzione di un campo sportivo per giocare a calcio. Invece a Torre del Greco i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato 2 persone che vendevano per strada sigarette di contrabbando indossando la mascherina, uno di questi era munito di quella di ultima generazione. Infine i carabinieri di Ercolano hanno setacciato le strade della città denunciando tre titolari di altrettanti bar che erano aperti nonostante il divieto imposto dal governo. - (PRIMAPRESS)