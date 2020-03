Coronavirus: positivo un lavoratore dell’Fca di Pomigliano

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO - Un lavoratore dello stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco è risultato positivo al COVID-19.

La direzione aziendale ha appena informato la RLS del sito partenopeo.



Il lavoratore non è presente in azienda dall scorso 5 marzo, le sue attuali condizioni sono buone.



L'Azienda ha prontamente applicato il protocollo previsto in questi casi, oltre a predisporre l'isolamento e la sanificazione dell'area dove svolgeva le attività il lavoratore contagiato, ha informato i suoi contatti lavorativi stretti identificati secondo i protocolli previsti, secondo i quali, tali lavoratori, dovranno rimanere in quarantena fino a dopodomani, data in cui termineranno i 14 giorni dal 5 marzo; buono il loro attuale stato di salute.