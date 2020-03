Coronavirus: Milano ricorre al controllo delle celle telefoniche per punire chi esce con il divieto

(PRIMAPRESS) - MILANO - Controllati attraverso le celle telefoniche. E’ così che la Regione Lombardia si metterà sulle tracce di quanti non osservano le restrizioni imposte sulla circolazione in città. Un provvedimento che era stato adottato già dalla regione di Hubei dove si è determinato il primo focolaio di coronavirus e la rapida espansione dell’epidemia. Gli spostamenti rintracciati attraverso gli smartphone hanno già evidenziato che il 40% dei cittadini si è spostato dalle proprie abitazioni almeno per 300 metri nonostante il divieto. A commentarlo è stato l’assessore al welfare Giulio Gallera che ora intende monitorare i rilevamenti attraverso le celle telefoniche proprio come accade nelle operazioni investigative di polizia.

“Lo dobbiamo capire tutti, questa battaglia la vinciamo se stiamo in casa - dice Gallera - Dobbiamo essere più forti di questo virus e rimanere in casa per non contagiare né essere contagiati".

I numero dei contagiati in Lombardia sono oltre 16 mila ed i decessi sono arrivati 1640, mostrando un aumento del fenomeno.

A inizio settimana la regione è arrivata a non avere più posti letto disponibili di terapia intensiva. E questo deve far pensare chi ancora non ha capito che gli spostamenti possono generare un peggioramento della situazione. La geografia del contagio della regione lombarda vede Bergamo come la provincia con più positivi: i casi sono 3993. Milano e provincia registra 2326 contagiati, con un trend in crescita. Il lodigiano ha 1418 positivi. Cremona 2073. Preoccupa il decesso di due lavoratori delle Poste in provincia di Bergamo, che avevano lavorato uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della bergamasca. A Milano la crescita è lieve ma costante nel tempo: "la necessità di un atteggiamento virtuoso dei milanesi è fondamentale", ha sottolineato Gallera. - (PRIMAPRESS)