Coronavirus: in Italia in calo i pazienti delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi. 382 le vittime

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aggiornamento del 28 aprile. Il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, vede un totale di 201.505, persone positive al virus con un incremento rispetto a ieri di 2.091 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.205, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.863 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. Sono 19.723 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 630 pazienti rispetto a ieri. Sono 83.619 le persone attualmente positive, pari al 79% dei ricoverati in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 382 e portano il totale a 27.359. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 68.941, con un incremento di 2.317 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.744 in Lombardia, 15.506 in Piemonte, 12.003 in Emilia Romagna, 8.601 in Veneto, 5.896 in Toscana, 3.571 in Liguria, 4.562 nel Lazio, 3.334 nelle Marche, 2.802 in Campania, 2.919 in Puglia, 1.565 nella Provincia autonoma di Trento, 2.143 in Sicilia, 1.239 in Friuli Venezia Giulia, 1.990 in Abruzzo, 910 nella Provincia autonoma di Bolzano, 275 in Umbria, 772 in Sardegna, 209 in Valle d’Aosta, 764 in Calabria, 205 in Basilicata e 195 in Molise. - (PRIMAPRESS)