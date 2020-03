Coronavirus: all'Avio Aero di Pomigliano secondo caso di positività, un impiegato 50enne del posto

I lavoratori Avio Aero di Pomigliano ieri all'esterno dello stabilimento

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO, Napoli - Ieri era stato comunicato un primo caso di positività nello stabilimento Avio Aero di Pomigliano d'Arco. Un impiegato 40enne risultato positivo al Covid19 e per il quale erano stati già messi in quarantena una cinquantina di suoi colleghi, molti dei quali proprio di Pomigliano d'Arco. Oggi la notizia di un secondo caso risultato positivo al tampone in questa fabbrica aeronautica, non nello stesso ufficio, ma nell'ufficio "facility". Si tratta di un impiegato 50enne che ha avuto - pare secondo le informazioni dei sindacati - contatti anche con i reparti di produzione, anche se l'Asl sta per ora contattando i suoi colleghi più stretti, circa in venti. L'uomo di 50 anni e residente a Pomigliano è anche il secondo caso risultato positivo nella cittadina vesuviana. Si complica dunque la situazione dell'azienda che era stata chiusa ieri e che dovrebbe riaprire i battenti martedì prossimo. Anche perchè i lavoratori piuttosto che tornare nello stabilimento minacciano sin d'ora lo sciopero. - (PRIMAPRESS)