Cirque du Soleil: rinviate le date del tour a Roma e Milano

ROMA - A seguito della diffusione in tutto il territorio nazionale del virus Covid-19, il Governo italiano ha emanato un decreto che prevede la sospensione di tutti gli eventi fino al 3 aprile. A tutela della sicurezza del pubblico e dello staff artistico e tecnico coinvolti, Cirque du Soleil Entertainment Group sospende le repliche dello spettacolo "TOTEM", in programma a Roma dal 1 °aprile al 10 maggio e a Milano dal 20 maggio al 5 luglio 2020. Cirque du Soleil Entertainment Group e i suoi partner Show Bees e Vivo Concerti sono al lavoro per riprogrammare tutte le recite e garantire al gentile pubblico le stesse modalità di fruizione. Le date delle nuove repliche saranno comunicate nelle prossime settimane attraverso i canali di informazione ufficiali. Tutti gli spettatori in possesso di biglietti per lo spettacolo potranno trovare tutte le informazioni in merito all'utilizzo degli stessi sul sito di TicketOne, non appena saranno confermate le nuove date. Tutt'ora in scena in tutto il mondo, Cirque du Soleil Entertainment Group collabora quotidianamente con le autorità locali e i suoi partner commerciali affinché siano garantiti un ambiente di lavoro e di performance che rispecchino i più alti standard di salute e di sicurezza.