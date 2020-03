Cina: solo due nuovi casi di virus nelle ultime 48 ore. La speranza della curva discendente

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Occhi puntati sulla Cina per la regressione della diffusione del coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo, si è registrato un solo nuovo caso e 12 casi di infezioni di cittadini provenienti da altri Paesi. Lo ha riferito la Commissione Sanitaria nazionale cinese. In totale, i morti sono stati 3.237 e i casi positivi 80.894. Si avvicina a 200 mila il numero di casi accertati di coronavirus nel mondo. I decessi legati al coronavirus sono stati 7.954, le guarigioni sono 81.959. - (PRIMAPRESS)