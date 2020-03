Cina: occhi puntati sul continente asiatico in attesa della curva discendente del picco di mortalità

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Per capire quando potrebbe finire questa emergenza sanitaria, si tiene d’occhio quanto sta accadendo in Cina ed in particolare nella provincia di Hubei dove tutto si è sviluppato. Tanto prima si formerà la curva discendente del picco, più si potrà ipotizzare una contrazione della diffusione.

La Cina ha registrato venerdì 13, 11 nuovi casi di coronavirus e 13 morti, tutti nell’Hubei. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ci sono stati anche 17 nuovi casi sospetti, 1.430 persone dimesse dagli ospedali e un calo di pazienti in condizioni critiche di 410 unità, a 3.610. Il totale delle infezioni si è attestato a 80.824, comprensivo di 12.094 pazienti ancora sotto trattamento medico, 65.541 guariti e 3.189 decessi. La percentuale di guarigione è salita all'81%. Sono solo 4 i casi di infezioni al coronavirus registrati ieri a Wuhan. Si tratta del livello più basso da quando da gennaio è iniziata la raccolta dei dati. La Corea del Sud ha registrato venerdì 107 nuovi casi d'infezione al nuovo coronavirus, aggiornando i nuovi minimi da oltre due settimane: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale supera le 8.000 unità, a 8.086. Il dato di ieri, che segue i 110 casi di giovedì, sottolinea i segnali positivi dall'adozione delle misure di contenimento dell'infezione, anche se a Seul permangono alcune criticità. I decessi si sono portati a quota 72, cinque in più rispetto all'ultimo bollettino. - (PRIMAPRESS)