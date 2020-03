Canada: Sophie, la moglie del premier canadese Trudeau è guarita dal coronavirus

(PRIMAPRESS) - OTTAWA (CANADA) - La moglie del primo ministro Justin Trudeau è guarita dal coronavirus. Sophie Gregoire Trudeau, lo ha annunciato in un post su Facebook. "Mi sento molto meglio e ho ricevuto un referto positivo dal mio medico e da Ottawa Public Health", ha scritto, esortando i canadesi a rimanere a casa per prevenire la diffusione del virus e connettersi tra loro usando la tecnologia. La moglie del premier canadese si era auto-isolata dopo essere risultata positiva al Covid-19 a metà marzo dopo un viaggio a Londra. Anche Trudeau è rimasto isolato, lavorando da casa nonostante l'assenza di sintomi. Più di 5.000 casi di virus sono stati registrati in Canada, con oltre 60 decessi. - (PRIMAPRESS)