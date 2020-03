Berlino, Wieler (Koch Institute): "L'epidemia si sta diffondendo in modo esponenziale". Già 11 mila casi e 767 vittime

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Impennata di contagi in Germania. In un giorno si sono registrati 2.801 casi. Nel complesso sono 10.999 i casi di coronavirus, secondo quanto segnalato dall'istituto Robert Koch. L'aumento impressionante conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale,spiega il presidente del Koch,Wieler Incremento di casi consistente anche in Spagna. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 169 nuovi decessi, che portano il numero delle vittime a 767.I contagi sono passati da 13.716 a 17.147, con un aumento di 3.237 casi. - (PRIMAPRESS)