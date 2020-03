Bergamo: i mezzi dell'Esercito trasportano i morti da coronavirus verso i forni crematori. Il cimitero non dispone di posti

(PRIMAPRESS) - BERGAMO – Le immagini di queste ultime ore a Bergamo danno la sensazione di essere in uno scenario di guerra ma contro un nemico invisibile. Nel centro di Bergamo si è dispiegata una lunga colonna di mezzi militari che si sono mossi dal cimitero verso i forni crematori. Una situazione che prescinde dai desideri dei parenti di come tumulare i propri morti. Nel cimitero non ci sono posti per ospitare gli oltre 400 morti che si sono raggiunti nel giro di 48 ore. - (PRIMAPRESS)