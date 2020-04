USA : la pandemia fa votare per posta e Biden vince le primarie in Alaska

(PRIMAPRESS) - ALASKA - Joe Biden è il vincitore delle primarie democratiche di ieri in Alaska. Il voto è avvenuto per posta a causa della pandemia da coronavirus. Le schede sono state emesse prima che il rivale di Biden, Bernie Sanders, si ritirasse dalla corsa per la nomination, la scorsa setsettimana. La vittoria dell'ex vicepresidente è stata ampia: 55,3% delle preferenze e 11 dei 15 delegati dello Stato americano. Sanders ha ottenuto il 44,7% e 4 delegati. - (PRIMAPRESS)