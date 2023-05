Riciclare nello sport, accordo tra Aces Italia ed Eso Recycling: per una seconda vita di copertoni e palline usate

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato firmato il protocollo d’intesa tra ESO Recycling Società Benefit, azienda specializzata nel trattamento di rifiuti sportivi con l’iniziativa esosport, e ACES Europe Delegazione italiana, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport.

L’accordo condiviso da Aces con Eso Recycling si basa sulla necessità di migliorare la gestione dei rifiuti prodotti dall'attività sportiva, favorendo il recupero e il riciclo di materiale a fine vita: scarpe sportive, copertoni e camere d’aria di biciclette, palline da tennis e padel.



L’accordo, della durata di 3 anni, è stato firmato da Nicolas Meletiou, Managing Director Eso Recycling Società Benefit e da Vincenzo Lupattelli, Presidente Italia. “Dal 2009, con l’ideazione del progetto esosport, dedicato alla raccolta di rifiuti sportivi, ci impegniamo a trasformare materiale a fine vita in materia prima seconda attraverso il riciclo - ha dichiarato Nicolas Meletiou, Managing Director Eso Recycling Società Benefit. Crediamo che l’economia circolare sia un impegno che vede coinvolti tutti noi, nelle nostre azioni quotidiane e nella vita sportiva. Siamo lieti di avere raggiunto questo importante accordo con ACES Italia che, siamo sicuri, sarà capace con noi di coinvolgere i Comuni italiani nel progetto esosport, a partire dalle scuole, associazioni sportive, Federazioni e Enti di Promozione sportiva che potranno diventare protagonisti della partita per la sostenibilità ambientale”.

"Sono davvero lieto di poter annunciare la firma di questo Protocollo d'Intesa con Esosport. Con questo accordo, il nostro network si rafforza di un tassello di importanza strategica per la sostenibilità ambientale, un tema da sempre promosso da ACES Italia. Sensibilizzeremo i Comuni italiani affinchè il riciclo e percorsi di sviluppo sostenibile siano sempre più diffusi nei nostri territori", conclude il Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli. - (PRIMAPRESS)