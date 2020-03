Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Foreste. Wwf: ecco le 10 cause della loro perdita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi 21 marzo, a 24 ora dall’arrivo in calendario della primavera, la Giornata Mondiale delle Foreste. Le foreste coprono il 31% delle terre emerse del pianeta e, grazie a processi come la fotosintesi clorofilliana, contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico assorbendo CO2 e garantiscono la vita sul pianeta, producendo oltre il 40% dell’ossigeno atmosferico. Sono habitat per l’80% della biodiversità terrestre, in cui abitano milioni di specie in gran parte ignote alla scienza, compresi virus, batteri, funghi e molti altri organismi, anche parassiti, che vivono in equilibrio con l’ambiente e le specie con le quali si sono evoluti.

I cambiamenti di uso del suolo e la distruzione di habitat naturali come le foreste sono infatti responsabili dell’insorgenza di almeno la metà delle zoonosi emergenti, ovvero nuove patologie trasmesse dagli animali all’uomo. In una infografica il WWF spiega le 10 cause che generano le perdite delle foreste nel mondo. www.it





- (PRIMAPRESS)