G7 Ambiente a guida italiana nel 2024. Pichetto: “Sosterremo le soluzioni neutre”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'Italia esprime forte apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto dalla Presidenza giapponese, che (...) ha facilitato la definizione del documento finale, in particolare l'attenzione posta sulle questioni ambientali e di salvaguardia della biodiversità", ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto, che ha guidato la delegazione. Il G7 sarà a guida italiana dal 2024. "L'Italia intende investire in tutte le soluzioni climaticamente neutre in grado di ridurre rapidamente le emissioni" - (PRIMAPRESS)