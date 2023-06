Città elettrificate: a Planet Smart City la guida di uno dei progetti del Programma Ambiente di UNEP

(PRIMAPRESS) - TORINO - Planet Smart City, la società di progettazione immobiliare con soluzioni di innovazione sociale, guiderà uno dei quattro progetti pilota selezionati dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) nell'ambito della Demand-Driven Electricity Networks Initiative (3DEN), un'iniziativa realizzata congiuntamente con l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), lanciata nel 2021 e sostenuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'obiettivo di 3DEN è quello di accelerare la modernizzazione dei sistemi di distribuzione dell'elettricità e l'uso efficiente delle risorse attraverso politiche, regolamenti, tecnologie e linee guida sugli investimenti energetici. I progetti selezionati dall'UNEP, che saranno realizzati in Brasile, Colombia, India e Marocco, consentiranno di acquisire conoscenze, testare nuovi approcci e diffondere buone pratiche, contribuendo a creare sistemi di distribuzione efficienti, affidabili e sostenibili, con un beneficio diretto per la vita delle persone e per l'ambiente, con un focus particolare sulla riduzione delle emissioni di gas serra.

Planet Smart City realizzerà il progetto in Brasile, a Smart City Laguna (non lontano da Fortaleza, nello Stato del Cearà), uno dei grandi quartieri intelligenti a prezzi accessibili che il Gruppo sta sviluppando nel Paese.

Il progetto pilota, che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo dell'energia e funzionalità per la gestione digitale dell'energia in 150 abitazioni di Smart City Laguna, sarà completato entro due anni e beneficerà di una sovvenzione di un milione di dollari. - (PRIMAPRESS)