22 maggio, il giorno della biodiversità nel mondo. L’impegno di Swarovski Optik per la foresta di Osa in Costa Rica

Il 22 maggio si celebrerà in tutto il mondo la Giornata mondiale della biodiversità, la festività proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica. Nei programmi di enti come l'Istituto per la ricerca ambientale (Ispra) o Federparchi e le associazioni naturalistiche nazionali, la giornata sarà celebrata con eventi aperti al pubblico. Calendario di appuntamenti che si celebra in tutto il mondo come quello di Swarovski Optik, uno dei leader mondiali di ottiche di osservazione che proprio il 22 maggio prossimo rinnoverà il suo impegno per proteggere 115 ettari di foresta pluviale tropicale nella penisola di Osa in Costa Rica con l'obiettivo alla conservazione della biodiversità globale. La difesa di quell'area passa attraverso la protezione dell'habitat naturale attraverso il bracconaggio, il disboscamento illegale, l'occupazione abusiva o qualsiasi tipo di degrado del territorio.

La regione scelta da Swarovski Optik per il suo progetto di conservazione è una delle foreste pluviali più primordiali del mondo, caratterizzata da un’incredibile biodiversità. Il 2,5% delle specie del mondo si trova qui, su appena 1813 chilometri quadrati. Tuttavia, la rapida crescita del turismo, lo sviluppo non regolamentato e l’estrazione di risorse naturali stanno modificando il paesaggio e gli habitat naturali a una velocità che non ha precedenti. “La foresta pluviale di cui ci stiamo occupando - spiega Stefan Hämmerle, membro del Comitato esecutivo di Swarovski Optik - si trova in un’area chiave tra il Parco Nazionale Piedras Blancas e il Parco Nazionale Corcovado. Quest’area rappresenta un corridoio critico di grande importanza per la biodiversità”.

Ovviamente gli interventi dell'azienda austriaca di ottiche, sono operati in collaborazione con la comunità locale adottando percorsi di citizen science valutando l'idoneità dell'area per il rilascio e la reintroduzione di specie minacciate o localmente estinte.