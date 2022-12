Ue: Clima, accordo con gli Stati Uniti per Carbon border tax

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Parlamento e Stati Ue comunicano di aver adottato un meccanismo per rendere più ecologiche importazioni industriali dell'Europa facendo pagare le emissioni di carbonio legate alla loro produzione Il 'carbon border adjustment mechanism' (Cbam) sottoporrà agli standard ambientali Ue le importazioni in vari setto- ri,tra cui acciaio,cemento,fertilizzanti,elettricità,idrogeno.Per evitare di- storsioni della concorrenza e delocalizzazioni, alle importazioni si applicherà lo stesso prezzo pagato dalle imprese europee per le emissioni di CO2. - (PRIMAPRESS)